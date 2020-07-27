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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).
وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 04:30 PM
العدد الأكبر لحالات المرضى في القدسإصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).
وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.
، إصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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