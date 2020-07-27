شكرا لمتابعة خبر عن "الهلال الأحمر" تقدم 3 نصائح لضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت هيئة الهلال الأحمر الحجاج بعدة نصائح أثناء تأدية مناسك الحج، لضمان سلامتهم وأمانهم.

وقالت الهيئة عبر حسابها "تويتر" بأن على الحجاج ان يضعوا المخلفات في الأماكن المخصصة لها، واتباع كل الإجراءات الصحية اللازمة لسلامتك.

وتابعت هيئة الهلال الأحمر نصائحها بأن على الحاج استشارة الطبيب أو مراجعة الفريق الطبي عند الشعور بأي إنهاك أو إعياء أو أعراض مرضية لأخذ التدابير العلاجية مبكرا.