شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثري: اقتصار الحج على أعداد محدودة يُحقق إقامة الشعيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ سعد الخثري، أن ندوة الحج الكبرى هذا العام تميزت بأن المشاركين فيها تحدّثوا من بلدانهم في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وكذلك مشاركة متحدثون من كافة التخصصات، وكبر عدد المشاهدين لها.
وأضاف خلال لقائه عبر قناة "الإخبارية"، أن اقتصار الحجاج على أعداد محدودة يأتي تحقيقا لإقامة الشعيرة وحفظًا للنفس البشرية وتم تأييده من قبل المشاركين في الندوة، مشيدًا بتنظيم الندوة من قبل وزارة الحج والعُمرة.
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