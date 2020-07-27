شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: تم إصدار النتائج الأهلية لشهر أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن حساب المواطن بأنهم تم إصدار نتائج الأهلية الدورية بشهر أغسطس. أعلن حساب المواطن بأنهم تم إصدار نتائج الأهلية الدورية بشهر أغسطس. وقال الحساب عبر" تويتر" بأن نتائج الأهلية للدورة 33 "شهر أغسطس 2020، قد تم إصدارها ويمكن التحقق من الأهلية عبر البوابة الإلكترونية . ولمعرفة النتائج إضغط الرابط التالي: هنا

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