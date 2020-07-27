بالفيديو.. شخص يخاطر بنفسه لإنقاذ مسن احتجزته السيول بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نبيلة وإنسانية تظهر شخصًا خاطر بنفسه وبسيارته "الفارهة" لإنقاذ مسن إحتجزت السيول مركبته بطريق الخرعاء - الحايرة شرق منطقة نجران. كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نبيلة وإنسانية تظهر شخصًا خاطر بنفسه وبسيارته "الفارهة" لإنقاذ مسن إحتجزت السيول مركبته بطريق الخرعاء - الحايرة شرق منطقة نجران. وأظهر الفيديو، محاولات الشخص مقاومة السيول والمخاطرة بسيارته لإنقاذ المسن من الغرق في السيل. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات عدة مناطق من بينها منطقة نجران.

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