تركيب مسارات مخصصة في صحن المطاف لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لموسم حج هذا العام. تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لموسم حج هذا العام. وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة، هاني حسني حيدر، أن الرئاسة قامت بتخصيص أبواب وتركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج من الحجاج. وأضاف أن ذلك تم من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، ومنع الازدحام بين الأفواج الخاصة بهم.

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