شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2613 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين 222936 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2760 حالة.