شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، هل تكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد بيوم الجمعة. أوضح الشيخ سعد الخثلان، هل تكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد بيوم الجمعة. وقال "الخثلان" : " فمن صلّى صلاة العيد لا تجب عليه الجمعة، إلا الإمام فيلزمه أن يُقيم الجمعة بالناس". وأضاف: " الأفضل أن يتم صلاة العيد وصلاة الجمعة " ، مؤكدًا أنه لابد من أداء صلاة الظهر في الحالتين " .

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