بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مسالخ مكة المكرمة

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم الإثنين، المسالخ التي تشرف على تشغيلها أمانة العاصمة المقدسة.

وقد رافقه في الجولة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، وعدد من المسؤولين والمختصين بالأمانة، وذلك لمتابعة سير الأعمال، والاطّلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال القويحص: إنَّ الأمانة تعكف منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، وتم رفع طاقتها الاستيعابية، بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا وتحقيقًا لمتطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم؛ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

Advertisements

وشدد القويحص على تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشددًا على ضرورة إتباع جميع الاشتراطات الصحية؛ لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، و رفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد اعتمدت في خطتها الاستثنائية لموسم حج هذا العام 1441هـ أربعة مسالخ بمكة المكرمة، وهي: مسلخ جنوب مكة بطاقة استيعابية تصل إلى (36180) رأسًا من الذبائح، ومسلخ غرب مكة بطاقة استيعابية تصل إلى (39168) رأسًا من الذبائح، ومسلخ العكيشية (الموسمي) بطاقة استيعابية تصل إلى (32120) رأسًا من الذبائح، ومسلخ المعيصم النموذجي بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (20339) رأسًا من الذبائح، ويبلغ إجمالي عدد الأفراد العاملين في مسالخ مكة المكرمة من أطباء وبيطريين وجزارين وعمال (3700) فرد.

اقرأ أيضًا:

شروط وإجراءات تشغيل وصيانة المسالخ الآلية

أمانة جدة تكمل استعداداتها لتهيئة المسالخ خلال عيد الأضحى