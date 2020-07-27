أخبار السعودية اليوم.. تحذيرات من وصفات شعبية لعلاج كورونا..وإطلاق حملة لمكافحة الاتجار بالبشر

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الإثنين 27 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: تحذيرات من وصفات شعبية لعلاج فيرو كورونا, ووزارة الصحة تنفي إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة، و«الدفاع المدني» يُحذر من دخول بعض الأماكن بمكة المكرمة؛ بسبب حالة الطقس.

«سعود الطبية» تحذر من وصفات شعبية لعلاج كورونا: «مجرد وهم»

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الإثنين، من استخدام الوصفات الشعبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا.

طقس المدينة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة

أوضحت أمانة المدينة المنورة، طقس المدينة ليوم الاثنين الموافق 27/7/2020م، و6 ذي الحجة 1441هـ، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة.

بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يفتتح الطريق الدائري الرابع

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس الأحد، طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية.

بالفيديو.. هند القحطاني تُثير الجدل مجددًا على مواقع التواصل

أثارت هند القحطاني، إحدى مشهورات منصات التواصل الاجتماعي، الجدل مجددًا بين رواد منصة «تويتر» للتدوينات القصيرة بعد نشر مقطع مصور تدافع فيه عن أطفالها.

العثور على جثتي رجل وطفلة جرفت مركبتهم سيول وادي «عبلا» بعسير

تسببت سيول وادي «عبلا» بمركز مربة بمنطقة عسير، في وفاة أشخاص، جراء جرف مركبتهم، وتم حتى الآن العثور على جثتين، مع استمرار عملية البحث عن آخرين محتملين.

«العامة للتقاعد» توضح مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة للمرأة المتقاعدة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، مدد الخدمة المحتسبة للمرأة المتقاعدة وفقًا لنظام التقاعد المدني.

«الصحة» تنفي إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة

نفت وزارة الصحة إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلى أنه تم تأجيله فقط.

«الدفاع المدني» يُحذر من دخول هذه الأماكن بمكة المكرمة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

Advertisements

«العواد» يعلن إطلاق حملة كبرى لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، حملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة»؛ بهدف القضاء على هذه الجريمة الإنسانية.

قوات أمن الطرق تشكل طوقًا أمنيًّا حول العاصمة المقدسة لمنع دخول المخالفين

كثفت قوات أمن الطرق من انتشارها على محاور العاصمة المقدسة، مشكلة طوقًا أمنيًّا؛ لمنع دخول المخالفين للأنظمة.

الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين داخل المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة «تأشيرات الزيارة» آليًّا للوافدين الموجودين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك إنقاذًا للتوجيهات الكريمة.

الحصيني: موجة حارة سادسة تستمر أسبوعًا وتؤثر على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حارة سادسة على مناطق عدة بالمملكة، تستمر لمدة أسبوع.

جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول للعام الجامعي المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، حيث بلغ عددهم ١١٣٩ طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول.

«الأرصاد»: أمطار رعدية على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة.

انطلاق أعمال ندوة الحج الكبرى اليوم بمشاركة 3 وزراء

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ التي تنظمها وزارة الحج والعمرة تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «الزكاة والدخل» تضبط مخالفات لضريبة الـ15%.. و«حرس الحدود» يحبط تهريب مواد مخدرة

أخبار السعودية اليوم.. تصريحات متفائلة من «الصحة» بشأن كورونا.. وعقوبات تنتظر حج المقيم دون تصريح

أخبار السعودية اليوم.. العثور على طيار الطائف متوفيًّا.. و«الصحة» توزع أساور إلكترونية على الحجاج