الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

الصلاة عليها اليوم بالرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وذكر الديوان الملكي، في بيان له: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 ذي الحجة 1441هـ في مدينة الرياض».
وتابع البيان «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
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