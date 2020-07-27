وزير الشؤون الإسلامية: كورونا أثرت على موسم الحج.. ونقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة كانت وما زالت تعتني بالحرم الشريف والمشاعر وقاصديها، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أثرت على موسم حج هذا العام.

وأوضح الوزير آل الشيخ، خلال أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ، أن المملكة تسعى جاهدة لمقاومة الوباء وتستشعر واجب حفظ الأنفس، كما أنها تقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، أن المملكة لن تتراخى في حفظ أنفس وأرواح الحجاج، موضحًا أن موسم حج هذا العام يحقق إقامة الشعيرة ويحفظ للحجاج سلامتهم.

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وأطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية»، وذلك عبر الاتصال المرئي «ZOOM».

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