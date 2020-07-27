«تعليم الجوف» تستلم جميع المقررات المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

بنسبة 70%..
استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونسبة 70% من مقررات المرحلة الثانوية وتوزيعها على المدارس.
وتمنّى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن يكون ذلك عنوان لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالطلاب على اعتبارهم محور العملية التعليمية، والبدء من اليوم الأول في تسليم المقررات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات.
وثمّن الدكتور الغامدي جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية.
بدوره، أوضح مشرف المقررات المدرسية الأستاذ طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتم إرسالها إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور.
وتوقّع الفهيقي بأن تصل جميع مقررات المرحلة الثانوية بعد العودة من إجازة عيد الأضحى مباشرة.
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