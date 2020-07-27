شروط ومواصفات تظليل المركبات.. المسموح والممنوع

أوضحت الإدارة العامة للمرور مواصفات تظليل المركبات والأجزاء المسموح بتظليلها والمركبات المسموح لها بالتظليل، وكذلك الممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة إنفوجرافًا، أوضحت فيه مواصفات التظليل وهي:

1ــ أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

2ــ ألا يكون عاكسًا للصورة «على هيئة مرآة» ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

3ــ أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

فيما أوضحت الإدارة العامة للمرور الأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات فيما يلي:

1ــ يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ«زيرو تو» (02).

2ــ ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

3ــ لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

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4ــ لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة «والتي لها شروطها الخاصة».

المركبات المسموح لها بالتظليل والممنوعة منه

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات المركبات التي لها قمرة قيادة «غمارة» ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

أما المركبات غير المسموح بتظليلها، وفقًا للإدارة العامة للمرور هي مركبات الأجرة العامة «الليموزين» ومركبات التأجير اليومي، و مركبات نقل البضائع، الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

غرامة مخالفة عدم الالتزام بشروط ومواصفات التظليل

وكذلك المركبات الرياضية «باب واحد» والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وكانت الإدارة العامة للمرور أن عدم الالتزام بشروط ومواصفات تظليل المركبة يعد مخالفة تتطلب غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 900 ريال فضلًا عن حجز المركبة.

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