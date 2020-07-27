حج / أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مسالخ مكة المكرمة



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

تفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم المسالخ التي تشرف على تشغيلها الأمانة، وذلك لمتابعة سير الأعمال والاطّلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس

وقال معاليه : إنَّ الأمانة تعكف منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث وُضعت خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، ورُفعت طاقتها الاستيعابية بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكداً أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكَّد على تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد اعتمدت في خطتها الاستثنائية لموسم حج هذا العام 1441هـ أربعة مسالخ بمكة المكرمة وهي: مسلخ جنوب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (36180) رأساً من الذبائح ، ومسلخ غرب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (39168) رأساً من الذبائح ، و مسلخ العكيشية (الموسمي) بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (32120) رأساً من الذبائح ، و مسلخ المعيصم النموذجي بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (20339) رأساً من الذبائح ، ويبلغ إجمالي عدد الأفراد العاملين في مسالخ مكة المكرمة من أطباء وبيطريين وجزارين وعمال ( 3700 ) فرد.

// انتهـى //

15:43ت م

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مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم المسالخ التي تشرف على تشغيلها الأمانة، وذلك لمتابعة سير الأعمال والاطّلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا وقال معاليه : إنَّ الأمانة تعكف منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث وُضعت خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، ورُفعت طاقتها الاستيعابية بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكداً أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.وأكَّد على تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد اعتمدت في خطتها الاستثنائية لموسم حج هذا العام 1441هـ أربعة مسالخ بمكة المكرمة وهي: مسلخ جنوب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (36180) رأساً من الذبائح ، ومسلخ غرب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (39168) رأساً من الذبائح ، و مسلخ العكيشية (الموسمي) بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (32120) رأساً من الذبائح ، و مسلخ المعيصم النموذجي بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (20339) رأساً من الذبائح ، ويبلغ إجمالي عدد الأفراد العاملين في مسالخ مكة المكرمة من أطباء وبيطريين وجزارين وعمال ( 3700 ) فرد.// انتهـى //15:43ت م0123

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