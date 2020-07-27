السعودية اليوم / العراق يسجل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2553 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 96 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4458, فيما سُجلت 1927 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 77144 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 30983 , منهم 415 في العناية المركزة.

// انتهى //

15:43ت م

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بغداد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 112585 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 96 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4458, فيما سُجلت 1927 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 77144 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 30983 , منهم 415 في العناية المركزة.// انتهى //15:43ت م0122

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