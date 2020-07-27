السعودية اليوم / مصرع 26 شخصا جراء سيول في نيجيريا



أبوجا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

لقي 26 شخصًا مصرعهم جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في عدد من المحافظات في نيجيريا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن السيول تركزت على منطقتي سوليجا وغواغوالادا، التابعتين للعاصمة أبوجا، كما ضربت ولاية نيجر، مشيرةً إلى فقدان 36 شخصًا، ونزوح المئات من منازلهم .

وتقع نيجيريا في حزام المناخ الاستوائي، ويختلف متوسط هطول الأمطار السنوي فيها بحسب كل منطقة.

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15:25ت م

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