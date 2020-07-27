

الجوف 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

نجح مركز القلب بمنطقة الجوف في إجراء 2168 تدخلا جراحيا ولله الحمد , كما أسهم بتوفيق الله في تقليص إحالة المرضى لخارج المنطقة بنسبة 90 %.

وقالت صحة الجوف : إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ 12664 مستفيدا وذلك منذ تأسيسه عام 2017 , كما بلغ عدد المنومين 3105 مرضى .

وبيّنت أن المركز ولله الحمد تمكّن من إجراء 2147 قسطرة تشخيصية وعلاجية و 21 عملية قلب مفتوح ناجحة . تجدر الإشارة إلى أن المركز يضم ثلاث غرف للعمليات وجناح للتنويم وعنايتين قلبية وجراحية ، وتم دعم المركز بعدد من الكفاءات والخبرات الطبية المتميزة.

// انتهى //

14:48ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء "2168" تدخلاً جراحياً في مركز القلب بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.