السعودية | الإطاحة تشكيل عصابي ارتكب 96 حادثة سرقات منازل ومحلات في المدينة المنورة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:23 مساءً, 27 يوليو 2020 م المناطق - الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل)، تورطوا بارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحلات التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة.

وقد بلغ إجمالي قيمة مسروقاتهم حوالي ثلاثمائة وستة وثمانين ألف ريال. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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