شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ندعم "إعلان القاهرة" وعدم التدخل الخارجي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله : ندعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا وضروة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري سامح شكري

وأوضح سامح شكرى أن الموقف المصري يسعى للاستقرار في ليبيا ، وأن القاهرة تعمل مع المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات.