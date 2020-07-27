وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعمنا الكامل للموقف المصري من الأزمة الليبية وإعلان القاهرة المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/7/27 03:13 م بتوقيت أبوظبي
أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن دعم بلاده الكامل للموقف المصري من الأزمة الليبية وإعلان القاهرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب مباحثات بين الجانبين في القاهرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره السعودي طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي.
وشدد على أن موقف بلاده يسعى إلى "تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا"، مضيفا "نهدف إلى توفير مجال لانخراط جميع أطياف الشعب الليبي في العملية السياسية".
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