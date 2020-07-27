تونس تعلن القبض على داعشي خطط لصنع متفجرات وتنفيذ عمليات اغتيال المزيد

الخليج 365 - محسن أمينالإثنين 2020/7/27 02:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، توقيف إرهابي "داعشي" خطط لتنفيذ عمليات اغتيال.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تمكنت في عمليّة نوعيّة استباقيّة، القبض على عنصر إرهابي خطير بايع ما يُسمى تنظيم "داعش" الإرهابي تابع دروسا في كيفيّة صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الاغتيال.
وأوضحت: "تبين أن الإرهابي يتواصل افتراضيّا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع ذات التنظيم بالخارج للنفير والالتحاق بهم".
وتابعت: "إلا أنه تم إلقاء القبض عليه قبل الشروع في مخططاته في محافظة أريانة (ضواحي العاصمة تونس)".
يأتي ذلك بعد أيام من كلمة للرئيس التونسي، قيس سعيد، أمام القوات الخاصة للجيش، أكد خلالها أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.
والأربعاء الماضي، تمكنت وزارة الداخلية التونسية من الكشف عن خلية تكفيرية مكونة من خمسة عناصر من بينهم امرأة تنشط بين كل من محافظات سوسة والقصرين وقابس.
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