شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة دخول موكب الملك عبدالعزيز مكة قبل 92 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27 فيديو.. لحظة دخول موكب الملك عبدالعزيز مكة قبل 92 عامًا متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز على تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة دخول موكب الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج قبل 92 عامًا. Advertisements وعلقت الدارة على المقطع الذي تم تصويره بواسطة حجاج من إندونيسيا بالقول: “التوثيق الإندونيسي لإحدى رحلات الحج يتيح لك رؤية موكب الملك عبدالعزيز وهو يدخل مكة، كما يتيح لك رؤية حركة الناس والعمارة وحياة الناس أثناء الحج آمنين مطمئنين”.



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