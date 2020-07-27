2020-07-27

أسعار الذهب اليوم الأعلى في التاريخ الأوقية بـ1944 دولارًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية رقمًا تاريخيًا جديدًا حيث وصل قبل دقائق من كتابة هذا الخبر إلى 1944 دولارًا للأوقية وهو أعلى رقم سجله سعر الذهب على الإطلاق.

Advertisements

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر الذهب إلى 1932 دولارًا للأوقية بارتفاع 31 دولارًا من إغلاق اليوم السابق ما يعني أن سعر الذهب ارتفع اليوم حتى الآن بمقدار 43 دولارًا وهو أعلى معدل زيادة يومي يحققه المعدن الأصفر.

أما على صعيد سعر الذهب في السعودية فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 234 ريالًا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 214 ريالًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 205 ريالات.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 7٬285٫19 ريال للبيع مقابل 7٬288٫94 ريال للشراء، فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 234٬225٫00 ريال، بينما بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 – 8 جرامات – حوالي 1٬639٫58 ريال، مقابل 1٬717٫65 ريال للجنيه الذهب عيار 22 و 1٬873٫80 ريال لعيار 24.

المزيد

جديد الأخبار