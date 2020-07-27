إيفلين كوبولد أول مسلمة إنجليزية تحج عام 1933

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل دارة الملك عبدالعزيز استعراض الوثائق التاريخية التي تحكي تاريخ فريضة الحج والمشاعر المقدسة حيث نشرت معلومات عن أول امرأة إنجليزية تؤدي الحج بعدما أشهرت إسلامها.

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ونشرت الدارة برقية موجهة من جدة إلى مكتب رويترز في القاهرة بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية الحج وهي السيدة إيفلين كوبولد من أدنبرة في عام ١٣٥١هـ (١٩٣٣م) والتي عُرفت باسم زينب بعد دخولها الإسلام.

وتضمنت البرقية إشارة إلى أداء المرأة الإنجليزية الحج، وشهادتها بشأن نظافة المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقالت الدارة إن زينب روت تفاصيل رحلتها إلى مكة في كتاب بعنوان الحج إلى مكة، وتوفيت بعد 30 عامًا من أدائها الركن الخامس.

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