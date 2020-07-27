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ضبط منتحلي صفة الأمن.. نفذوا 96 جريمة سرقة بـ 386 ألف ريال بالمدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من ضبط عصابة انتحلت صفة رجال الأمن ونفذوا 96 جريمة سرقة بقيمة 386 ألف ريال.
وصرّح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل)، تورطوا بارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحلات التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة.
وقال القحطاني: بلغ إجمالي قيمة مسروقاتهم نحو 386 ألف ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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