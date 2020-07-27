رئيس أرامكو يحصد جائزة كافالير 2020

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حصد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، جائزة كافالير العالمية والمرموقة والفريدة من نوعها لعام 2020؛ عن تحقيق الإنجاز المتميز للشركة.

وسيتم تقديم هذه الجائزة المرموقة لأمين الناصر في حدث افتراضي في الربع الرابع من عام 2020، وسيتضمن الحدث مناقشة حول استراتيجية أرامكو وتوقعاتها واتجاهات الصناعة الرئيسية.

عملية اختيار الجائزة:

في عملية اختيار جائزة كافالير يتم ترشيح 3 أفراد، واختيار واحد منهم من قبل كبار المديرين التنفيذيين ضمن قائمة أفضل 40 مسؤولًا حاصلًا على اعتماد ICIS وهو تصنيف عالمي للقادة الذين يحققون أكبر تأثير إيجابي على شركاتهم.

ويتم اختيار أحد المرشحين بناءً على المعايير التالية: تحقيق الربح، وتحقيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG للشركة، بالإضافة إلى عنصر الابتكار والتكنولوجيا في المنتجات والعمليات التجارية، وعمليات الاندماج والشراء والمشاريع.

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وقال جوزيف تشانغ، المحرر العالمي لـ ICIS Chemical Business: حقق الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، تقدمًا كبيرًا في مجال البتروكيماويات من خلال الاستحواذ على شركة سابك بقيمة 69 مليار دولار، وبناء المشاريع الضخمة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى التطوير المستمر للشركة.

وأضاف: مستوى نشاط المشاريع في أرامكو غير مسبوق لأي شركة، طموحاتها العالمية واستثماراتها في البتروكيماويات ستخلق موجات في الصناعة لسنوات قادمة.

ويُذكر أن مؤسسة ICIS هو مصدر موثوق للمعلومات في مجال صناعات الطاقة والكيماويات والأسمدة، وهي تابعة لمؤشر FTSE 15، ويبلغ رأس مالها 32.3 مليار جنيه إسترليني، مع قاعدة موظفين تضم أكثر من 30 ألف خبير في 40 دولة.

ومن ضمن مهام ICIS، مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتخفيف المخاطر، وتحسين الإنتاجية والاستفادة من الفرص الجديدة.

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