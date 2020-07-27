السعودية | السيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي

شكرا لقرائتكم السيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية.

وقد نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس المصري.

جانب من لقاء وزيري الخارجية في القاهرة

وكان المسؤول السعودي عقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

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وفي المؤتمر الصحافي المشترك بين وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي، قال شكري إن المباحثات تناولت لقاء منفردا ثم اجتماعا مع الوفود، وتطرقت إلى التعاون الثنائي بين الدولتين.

وأعرب شكري عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع السعودية من أجل صالح المنطقة.

وبدوره، قال فرحان إن محادثاته مع شكري تناولت التنسيق الكامل مع مصر من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون، والعمل على حل المشكلات العربية.

وكشف أن المباحثات تطرقت إلى ليبيا، مؤكدا دعم الرياض لإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، ومساندة كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري، ثم علق شكري مشددا على أن مصر لا تقبل بوجود الإرهابيين في ليبيا.