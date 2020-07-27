- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #المملكة تدعم أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، كاشفاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أنه ناقش مع الجانب المصري ما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
وأكد وزير الخارجية أنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحاً أنه تم التباحث حول الوضع في ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري في هذا الملف، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.
وأشار الوزير لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته، قال وزير خارجية #مصر سامح شكري: نعمل مع #المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات، ومسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 02:33 PM
أعرب عن أمله فى وقف إطلاق النار وإبعاد طرابلس عن التدخلات وتفعيل الحل السياسي
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #المملكة تدعم أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، كاشفاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أنه ناقش مع الجانب المصري ما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
وأكد وزير الخارجية أنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحاً أنه تم التباحث حول الوضع في ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري في هذا الملف، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.
وأشار الوزير لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في الملفات والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته، قال وزير خارجية #مصر سامح شكري: نعمل مع #المملكة على السعي للتنسيق والتضامن لمواجهة التحديات، ومسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك.
، وزير الخارجية من القاهرة: المملكة تدعم الحل في ليبيا من خلال المشاورات السلمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية من القاهرة: المملكة تدعم الحل في ليبيا من خلال المشاورات السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.