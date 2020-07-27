- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .
وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.
وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.
إدارة تعليم سراة عبيدة
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 02:30 PM
استفاد منها أكثر من 5400 معلم ومعلمة على مستوى المملكة"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية
انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .
وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.
وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.
، "تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.