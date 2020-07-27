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شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.
وتفقّد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كال عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.
وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 02:24 PM
ضمن خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولةفي الاتجاه الغربي.. رئيس الأركان المصري يشهد إجراءات الاستعداد القتالي
شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.
وتفقّد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كال عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.
وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.
، في الاتجاه الغربي.. رئيس الأركان المصري يشهد إجراءات الاستعداد القتالي ،
المصدر : الخليج 365
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