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افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 المقامة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".
جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء، العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين.
"بنتن" يفتتح أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-27
افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 المقامة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".
جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء، العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:44 PM
بعنوان "قواعد الصحة العامة في ضوء الممارسات النبوية"
افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 المقامة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".
جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء، العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين.
، "بنتن" يفتتح أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية ،
المصدر : الخليج 365
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