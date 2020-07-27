، "بنتن" يفتتح أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "قواعد الصحة العامة في ضوء الممارسات النبوية"

افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 المقامة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".

جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء، العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين.