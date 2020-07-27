المشروب الاخضر السعودي الناري لحرق الدهون من الارداف والبطن..خسارة ٨كيلوفي اسبوعين بدون رجيم

يعتبر الوزن الزائد من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسرع الطرق التي تساهم في خفض الوزن في فترة وجيزة ولن يحدث ذلك إلا باتباع نظام غذائي سريع والقيام بممارسة الأنشطة الرياضية، فهناك أيضاً الكثير من المشروبات التي تحد من مشكلة الوزن الزائد ومن أهم هذه المشروبات.

افضل المشروبات اليوميه للتخسيس

هناك الكثير من المشروبات التي تساعد على التخسيس والتخلص من الدهون ومنها الطبيعية ومنها الصناعية ولذلك قمنا بتجهيز هذا المشروب.

1. خل التفاح مع المياه الدافئة:

يعتبر هذا المشروب من أكثر المشروبات السريعة التي تعمل على خفض الوزن بالتحديد في منطقة البطن في فترة وجيزة ويتم تحضيره كالآتي:

– إحضار كلاً من:

1. ملعقة من خل التفاح.

2. كوب من المياه الدافئة.

3. نصف ملعقة من العسل.

4. ملعقة من عصير الليمون.

– القيام بخلط المكونات بعضها البعض، يتم تناول المشروب مرتين في اليوم.

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2. خليط الخيار والزنجبيل:

يعتبر هذا الخليط من أكثر المشروبات التي تساهم في الحد من مشكلة الوزن الزائد فيحتوي هذا المشروب على الكثير من الخصائص المضادة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقليل نسبة الدهون في الجسم ومكونات المشروب كالآتي:

– القيام بإحضار كلاً من قطعة من الزنجبيل وكوب من المياه وشرائح من الخيار.

– يتم غلي المياه جيداً ثم القيام بإضافة قطع الزنجبيل ويتم وضع غطاء عليها وتركها لمدة ثلاثين دقيقة.

– القيام بتصفيته ثم إضافة الخيار وتركه المشروب لمدة عشرة دقائق.

– يتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم.