شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول تجتاح جنوب محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن اجتياح السيول الشديدة لجنوب محافظة محايل بمنطقة عسير، اليوم الاثنين ٦-١٢-١٤٤١هـ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.