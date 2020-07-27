شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني لـ"الحجاج": حمل القطع الحادة محظور على متن الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت هيئة الطيران المدني، نصائحها للحجاج بعدم حمل القطع الحادة في العفش المحمول باليد لأنها محظورة على متن الطائرات . قدمت هيئة الطيران المدني، نصائحها للحجاج بعدم حمل القطع الحادة في العفش المحمول باليد لأنها محظورة على متن الطائرات . ونشرت الهيئة عبر حسابها "تويتر" إنفوجراف بأن من بين الأدوات الحادة المقص، أو السكاكين.

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