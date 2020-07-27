شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: نؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن المملكة تؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، كما تدعم الموقف المصري بشأن ليبيا.

وقال ‏وزير خارجية مصر سامح شكري: " ننسق المواقف مع السعودية لمواجهة التحديات والتصدي للتدخلات الإقليمية"؛ مضيفًا: " نؤيد الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.. لا توجد إرادة سياسية في ليبيا لحل الأزمة بالحوار".

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان في القاهرة؛ لبحث أهم قضايا التعاون الثُنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.