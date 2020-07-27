بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تضبط 115 مخالفة في الخفجي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏تمكنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط 115 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة في محافظة الخفجي. ‏تمكنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط 115 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة في محافظة الخفجي. وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، خلال تقرير مصور لها، أن الحملة شملت 213 منشأة، بالتعاون مع: هيئة الجمارك، وزارة التجارة، الأمن العام.

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