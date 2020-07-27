شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم وزوجته يكشفان تفاصيل وصولهما إلى مكة لأداء الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو وصول الحاج الإرتيري، محمد جمال وزوجته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة ومناسك الحج لهذا العام، والذي يقيمان في المملكة .

وقال جمال بأنه تقدم للحج أونلاين وتم قبوله ولم يكن مرتباً لذلك كما تحدث عن سهولة الإجراءات المتبعة في الحج بدءًا من التقديم وحتى وصول الأراضي المقدسة.

وتابع جمال “ما شاء الله تبارك الله من يوم ما جيت كل شيء ميسر ومسهل لي من نزولي من الباص حتى وصولي واستلام المفاتيح والله أخذ من 5 لـ 10 دقائق”.