حقيقة وصفات الطب الشعبي القاتلة لفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت مدينة الملك سعود الطبية حقيقة وصفات الطب الشعبي التى يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي على أنها تقضي على فيروس كورونا الجديد. أوضحت مدينة الملك سعود الطبية حقيقة وصفات الطب الشعبي التى يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي على أنها تقضي على فيروس كورونا الجديد. وأكدت المدينة عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، محذرة من خطورتها، والتى تتمثل في شعور الأمان الوهمي الذي تمنحه هذه الوصفات لمتناوليها؛ الأمر الذي يؤدي بهم للتقاعس عن الإجراءات الصحية، ويعرضهم للإصابة بالفيروس.

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