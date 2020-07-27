شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عن إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة، لافتة إلى أنه تم تأجيله فقط.

وقال حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " بناء على توصيات اللجنة الوطنية للتحصينات، فإنه يؤجل إعطاء لقاح الدرن BCG من عمر الولادة لعمر الـ٦ أشهر مع بقية اللقاحات المجدولة لهذا العمر" .

وعلى جانب آخر، كانت الوزارة قد أكدت أنه عند ارتفاع درجة الحرارة يجب شرب السوائل، وأخذ قسط من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل؛ لتجنب الجفاف.