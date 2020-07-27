شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، عن وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز - رحمها الله -.

وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، - رحمها الله - وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".