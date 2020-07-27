شكرا لمتابعة خبر عن ‏وزير الشؤون الإسلامية: أزمة كورونا أثرت على موسم حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على موسم حج هذا العام.

وقال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، أن المملكة كانت ولا زالت تعتني بالحرم الشريف والمشاعر وقاصديها.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن المملكة تسعى جاهدة لمقاومة الوباء وتستشعر واجب حفظ الأنفس، ‏وتقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج مشددًا على أنها لن تتراخى في حفظ أنفس وأرواح الحجاج؛ مضيفًا: " موسم حج هذا العام يحقق إقامة الشعيرة ويحفظ للحجاج سلامتهم".