صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الإثنين، عن صدر المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة.

وتضمن المرسوم الملكي الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ.

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وأوضح الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين، وهما ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري.

وأكد أن هذه التعـديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي".

ووجه "العنقري" الشكر لمقـام خادم الحـرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على ما يحظى بـه الديوان العام للمحاسبة من دعمٍ ورعايةٍ كريمة.