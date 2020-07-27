شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موسم الحاج قبل حوالي 48 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو عالي الجودة موسم الحج عام 1393 هـ ، قبل 48 عاما تقريبا . وثق مقطع فيديو عالي الجودة موسم الحج عام 1393 هـ ، قبل 48 عاما تقريبا . وأظهر مقطع الفيديو، مشعر عرفات والحرم المكي الشريف والجمرات وغيرها من المعالم .

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