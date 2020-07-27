شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية عودة الطائرة إلى الخلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت شركة مطارات الدمام، اليوم الاثنين، مدى إمكانية قيام الطائرة بالرجوع إلى الخلف، مؤكدة أن بعض الطائرات يمكنها الرجوع للخلف من خلال عملية الدفع العكسي في محركات الطائرات (Thrust Reversing).

وأوضحت الشركة، أن عملية الدفع العكسي تعد عملية بالغة الخطورة، ولذلك يُستعان بعربة الدفع لدفع الطائرة إلى الخلف (Push Back).

وفي السياق نفسه، قالت أن عملية الدفع إلى الخلف تجري بالتنسيق بين برج المراقبة الجوية، وسائق عربية الدفع، وكابتن الطائرة.