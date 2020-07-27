اخبار السعوديه

مدى إمكانية عودة الطائرة إلى الخلف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية عودة الطائرة إلى الخلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت شركة مطارات الدمام، اليوم الاثنين، مدى إمكانية قيام الطائرة بالرجوع إلى الخلف، مؤكدة أن بعض الطائرات يمكنها الرجوع للخلف من خلال عملية الدفع العكسي في محركات الطائرات (Thrust Reversing).

وأوضحت الشركة، أن عملية الدفع العكسي تعد عملية بالغة الخطورة، ولذلك يُستعان بعربة الدفع لدفع الطائرة إلى الخلف (Push Back).

وفي السياق نفسه، قالت أن عملية الدفع إلى الخلف تجري بالتنسيق بين برج المراقبة الجوية، وسائق عربية الدفع، وكابتن الطائرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدى إمكانية عودة الطائرة إلى الخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا