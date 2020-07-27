شكرا لمتابعة خبر عن الجمعية الفلكية بجدة رصد قمر التربيع الأول مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة بأن رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم الإثنين والذي سيظل مشاهدا بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل .

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم ‏‏(الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند ‏منتصف الليل‎.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية بأن القمر سيشرق بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، ‏ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت ‏مكة (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع ‏المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء ‏مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس‎.

وأوضح أبو زاهرة أن فترة التربيع الأول تعني ظهور نصف القمر مضاء ‏ونصفه الآخر مظلم، لافتًا إلى أن هذا الوقت هو المثالي لرصد ‏تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العيني أو تلسكوب ‏صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا. ‏