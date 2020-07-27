شكرا لمتابعة خبر عن الجمعية الفلكية بجدة رصد قمر التربيع الأول مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت الجمعية الفلكية بجدة بأن رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم الإثنين والذي سيظل مشاهدا بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل .
توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم (الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل.
وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية بأن القمر سيشرق بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت مكة (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس.
وأوضح أبو زاهرة أن فترة التربيع الأول تعني ظهور نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، لافتًا إلى أن هذا الوقت هو المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العيني أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية الفلكية بجدة رصد قمر التربيع الأول مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.