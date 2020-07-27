شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قرب الانتهاء من التوسعة الثالثة بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد مدير عام التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف المهندس فارس المطرفي، اليوم الاثنين، على قرب الانتهاء من أعمال التوسعة، حيث أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز المشروع في أقرب وقت.

وأوضح المهندس فارس المطرفي، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن التوسعة الثالثة هي الأضخم على مر التاريخ؛ كونها تُجرى على مساحة 1.24 مليون متر مربع، كما أنها تتسع لأكثر مليون حاج.

وأشار "المطرفي" إلى أنها تحتوي على أحدث التقنيات الصوتية، والكثير من كاميرات المراقبة والبث التلفزيوني، فضلًا عن عدة أنفاق وأسقف متحركة.