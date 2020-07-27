شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أجواء ممطرة بديعة مع أصوات الطيور بسودة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، أجواء جميلة وبديعة مصحوبة بالمطر وتدينها أصوات الطيور في سودة بمنطقة عسير.

وبلغت درجة الحرارة، اليوم الاثنين ٦-١٢-١٤٤١هـ، 16م°؛ فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت أن ذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.