شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: سنصل تسجيل «صفر» إصابة بكورونا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، بأن المملكة ستسمر في تسجيل الحالات المصابة بكورونا، ولن يتوقف ذلك إلا بعد إكتشاف لقاح للوباء ولحظتها سيتم تسجيل "صفر" إصابة.

وأوضح الأزرقي ، بأن الأعداد تشهد انخفاضاً تدريجياً خلال تلك لفترة، ولكن الوصول إلى صفر لن يكون إلا بإكتشاف لقاح يقضي على الوباء نهائيا.

وكانت جامعة أوكسفورد قد أعلنت نجاح الاختبارات السريرية للقاح مضاد لكورونا بمرحلتيها الأولى والثانية، كما أكد خبراء أن المرحلة الثالثة سوف تكون المحطة الأخيرة في طريق التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.