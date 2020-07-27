شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود برفقة رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن الملك سعود بن عبدالعزيز بصحبة رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين، برهان الشهيدي. كشفت صورة نادرة عن الملك سعود بن عبدالعزيز بصحبة رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين، برهان الشهيدي. وجاء ذلك ضمن مراسم استقبال الملك سعود لـ"الشهيدي" ، والذي كان يشغل حينها أيضا منصب رئيس الجامعة الإسلامية الصينية، في عام 1956م، وذلك خلال موسم الحج.

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